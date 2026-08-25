Bolu'da Kazada Yaralı Yok
D-100 kara yolunda iki otomobil çarpıştı, yaralanan olmadı. Ekipler olay yerine sevk edildi.
Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan olmadı.
D-100 kara yolu Ankara istikametine seyreden B.M. idaresindeki otomobil ile H.K. yönetimindeki otomobil, Yolçatı köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralananın bulunmadığı kazada, araçlar yapılan çalışmayla kaldırıldı.
Kaynak: AA
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