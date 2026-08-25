Bolu\'da Kazada Yaralı Yok

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan olmadı.

D-100 kara yolu Ankara istikametine seyreden B.M. idaresindeki otomobil ile H.K. yönetimindeki otomobil, Yolçatı köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralananın bulunmadığı kazada, araçlar yapılan çalışmayla kaldırıldı.