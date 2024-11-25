BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde, karla kaplı ormanda kış uykusuna yatmayan anne bozayı ve yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Alemdar Yaylası'nda devriye görevi yapan orman muhafaza memurları, ormanlık alanda anne bozayı ve yavrusuyla karşılaştı. Ayıların, ormanda bir ağaca tırmandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kış uykusuna yatmayan anne ayı ve yavrusunun ağaca tırmandıktan sonra inip ormanlık alana doğru kaçtığı görüldü.
Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Kış Uykusuna Yatmamış Anne Bozayı ve Yavrusu Görüntülendi - Son Dakika
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