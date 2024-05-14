Bolu'da Mayıs Ayında Yağan Kar Hayrete Düşürdü

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Bolu'da mayıs ortasında yağan kar hayrete düşürdü: "Normal değil"

BOLU - Bolu'da mayıs ayının ortasında yağan karla Köroğlu Dağları beyaza büründü. Mayıs ayında çok nadir kar yağdığını hatırladığını ifade eden 85 yaşındaki Mehmet Dönmez, "Nisan ve mayıs aylarında kar yağdığını hatırlarım. Çok nadir, yağar bu aylarda" dedi.

Bolu'da dün yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 köyün yaylası olan Sarıalan Yaylası ve Köroğlu Dağları'nda etkili olan kısa süreli kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede 5 santimetrelik bir kar kalınlığı oluştu. Türkiye'nin önemli kayak turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarının tepesinde oluşan beyaz örtü, muhteşem görüntülere sahne oldu. Yağan kar nedeniyle yüksek kesimlerde de zirai don etkili oldu. Mayıs ayının ortasında yağan kar nedeniyle Bolulu vatandaşlar, kar yağışının bu ayda nadir olduğunu ifade etti.

85 yıllık yaşamında nadir olarak mayıs ayında kar yağdığını hatırladığını dile getiren Mehmet Dönmez, "85 yaşındayım. Seben ilçesindenim. Kar yağan dağlarda bizim yaylalarımız bulunuyor. Buralarda nisan ve mayıs aylarında kar yağdığını hatırlarım. Çok nadir, yağar bu aylarda. Kar yağmasını ormanlara kötü bir etkisi olmuyor. Kar yağışı sonrası don olmadığı sürece. Don olduğunda çam ağaçlarına bir şey olmaz da meyvelere oluyor. Mesela Seben ilçesinde hiç meyve bırakmadı bu sene olan zirai don. Seben'de meyve diye bir şey kalmadı" dedi.

Mayıs ayında kar yağmasının normal olmadığını söyleyen Hakkı Gökdemir, "Normal değil tabii. İlginç kar yağması" diye konuştu.