Bolu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Gerede'de bariyere çarpan motosiklet sürücüsü B.Ş. hastaneye kaldırıldı.
Bolu (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
D-750 kara yolundan Karabük istikametine seyreden B.Ş. idaresindeki 34 BAZ 804 plakalı motosiklet, Ibrıcak mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan B.Ş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tek şeritten sağlanan ulaşım, motosikletin kaldırılmasının ardından normale döndü.
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