Bolu'da Orman Yangını Sürüyor

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını devam ediyor. Yangına, 5 helikopterle havadan Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle de karadan müdahale ediliyor. Yangın, bölgedeki tavuk kümeslerinin bulunduğu alanlara yaklaşırken, ekiplere köyde yaşayan vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi. Özel bir firmaya ait beton mikserleriyle de yangına müdahale ediliyor.

Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),