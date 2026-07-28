Bolu'da Ruhsatsız Lojman Yıkıldı - Son Dakika
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Bolu'da Ruhsatsız Lojman Yıkıldı

Bolu\'da Ruhsatsız Lojman Yıkıldı
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Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ruhsatsız lojmanı, 853 bin lira ceza sonrası yıkıldı.

BOLU'da, 78 kişinin yangında öldüğü Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün, inşaatı duran diğer oteline ait ruhsatsız personel lojmanının yıkımı yapıldı.

Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak'ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirirken, 133 kişi yaralandı. Facianın ardından aralarında otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyesi olan eşi ve 2 kızı ile damadına 34'er kez müebbet hapis cezası ile 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar da hapis cezalarına çarptırıldı.

YENİ YAPTIĞI OTELDE RUHSATSIZ YAPI TESPİT EDİLDİ

Otelin sahibi Halit Ergül, faciadan önce Mesciler köyü sınırları içerisinde orman içerisine yeni bir ultra lüks otel yapımına başlamıştı. Otelin kaba inşaatları devam ederken, yangın faciasının ardından yeni otel inşaatına ilişkin inceleme başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, ruhsat eki onaylı mimari uygulama projesinde vaziyet planında 4 adet yapının bulunduğu, ruhsat ve eklerine aykırı olarak aynı parsel sınırları içerisinde başka bir yapının izinsiz ve ruhsatsız olarak yapıldığı tespit edildi.

Ayrıca inceleme sonrası hazırlanan tutanakta, "Söz konusu yapının enerji nakil hattı yaklaşma mesafesinde yer aldığı, ancak ruhsat eki onaylı mimari projesinde vaziyet planında enerji nakil hattının yer aldığı ve enerji nakil hattı yaklaşma mesafesi belirlendiği dolayısıyla o yaklaşma mesafesi içerisine yapı yapılamayacağı anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

853 BİN TL CEZA

Söz konusu ruhsatsız yapının otelin personel lojmanı olarak planlandığı öğrenildi. Yaklaşık 726 metrekare büyüklüğünde inşa edilen personel lojmanının yapı ruhsatı alınmaksızın yapıldığı belirlendi. Lojman, Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce mühürlendi. İl Encümeni'nce yapı sahibi hakkında 853 bin 178 lira 72 kuruş idari para cezası uygulandı, mevzuatta öngörülen süre içinde aykırılığın giderilmesi istendi.

Verilen yasal süre içinde yapının ruhsatlandırılmaması ve mevzuata uygun hale getirilmemesi üzerine İl Encümeni'nce ruhsatsız yapının 30 gün içinde sahibi tarafından yıkılması kararlaştırıldı.

İl Özel İdaresi tarafından alınan karar doğrultusunda, bölgeye getirilen iş makinesi, kaçak olduğu belirlenen yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

Halit Ergül, Güncel, Çevre, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Ruhsatsız Lojman Yıkıldı - Son Dakika

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