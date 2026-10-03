Bolu'da sobadan sıçrayan kıvılcımla çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bolu'da sobadan sıçrayan kıvılcımla çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldi

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Bolu\'da sobadan sıçrayan kıvılcımla çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldi
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Bolu Aktaş Mahallesi Aslan Sokak'taki tek katlı ahşap evde saat 21.15 sıralarında sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

Mutlu YUCA/BOLU, – BOLU'da tek katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Aktaş Mahallesi Aslan Sokak'taki tek katlı ahşap evde çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında evin bir odası yanarak kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemeye göre yangının, sobadan sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı belirlendi.

Kaynak: DHA
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