Bolu\'da Traktör Kazası: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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BOLU'da, traktöre bağlı tankere su doldurma işlemi yapılırken, kıyafeti şafta kapılan Fikriye Ay (70) hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Susuzkınık köyünde meydana geldi. Köy meydanında Fikriye Ay traktör ile çekilen su tankerine su doldurma işlemi yapıldığı sırada, traktör ile su tankeri arasındaki döner şaft bağlantısına kıyafetini kaptırdı. Dönen şafttan kurtulamayan yaşlı kadın, traktör ve su tankeri arasındaki bağlantıya sıkıştı. Olayı fark eden çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Fikriye Ay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.