Bolu\'da üreticiler yağlık ayçiçeği hasadı yaptı, 150 çiftçiye hibeli tohum verildi

Bolu'da üreticiler yağlık ayçiçeklerini hasat etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "2026 Yılı Yağlık Ayçiçeği Üretimi Geliştirme" projesi kapsamında Susuzkınız köyünde hasat etkinliği düzenlendi.

Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, Bolu Ziraat Odası Başkanı Turan Cebeci ve üreticilerin katılımıyla köydeki 2 dekarlık alanda ekili ayçiçekler biçerdöver ile hasat edildi.

Proje kapsamında, Bolu merkez ve Göynük ilçesinde üretim yapan 150 çiftçiye yüzde 50 hibe ile dağıtılan ayçiçeği tohumlarının 12 bin dekara ekildiği bildirildi.