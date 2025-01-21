Bolu'da Yangın: 6 Ölü, 31 Yaralı

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(BOLU) - Bolu Valiliği, Kartalkaya Kayak Merkezindeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, 31 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"21 Ocak 2025 tarihinde saat 03.27'de ilimiz 112 Acil Çağrı Merkezine Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı bildirilmiştir. Yangına çevre illerden ve ilimizdeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 30 itfaiye aracı, 28 ambulans başta olmak üzere toplam 85 araç ve 231 personelle müdahale edilmekte olup, ilave araç ve personel sevki devam etmektedir.

İlk belirlemelere göre 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etmekte olup, yaralılarımızın tedavileri ilimizdeki hastanelerimizde sürdürülmektedir."