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Bolu'da Yangın: Ev, Samanlık ve Depo Söndürüldü - Son Dakika
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Bolu'da Yangın: Ev, Samanlık ve Depo Söndürüldü

Bolu'nun Demirciler köyünde çıkan yangın, odunluktan başlayarak ev, samanlık ve depoya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde hasar oluşurken, samanlık, odunluk ve depo kullanılamaz hale geldi.

Bolu\'da Yangın: Ev, Samanlık ve Depo Söndürüldü
07.01.2024 - 13:35,
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Bolu'da odunlukta çıktıktan sonra eve, samanlığa ve depoya sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Merkeze bağlı Demirciler köyünde Mehmet C'ye ait odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikteki samanlığa, 2 katlı ev ve depoya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bazı vatandaşlar, tehlikeli olmasına rağmen yanan evin çatısına çıkıp kiremitleri kaldırarak, yangına müdahalede bulunan itfaiye erlerine yardım etti.

Kontrol altına alınan yangında 2 katlı ahşap evde hasar oluştu, samanlık, odunluk ve depo kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangın alanında bir süre soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA
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