Bolu\'da Yaya Cipin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

Bolu'da cipin çarptığı 87 yaşındaki yaya ağır yaralandı
D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden A.G. yönetimindeki 14 AG 620 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail İ'ye (87) çarptı.
Kazada ağır yaralanan yaşlı adam, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?