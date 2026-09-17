Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler uyarıldı

Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler uyarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis, Düzce kesimindeki Bıçkıyanı ve Karanlıkdere gibi mevkilerde görüş mesafesini düşürdü. Karayolları ve trafik ekipleri, bölgedeki sis ve yağışa karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek ve Heyelan mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Yer yer yağmur geçişlerinin de olduğu bölgede sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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