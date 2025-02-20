BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı aralıklarla sürerken, ulaşımda aksama yaşanmadı.
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde azaldı. Bölgede, hafif kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kar yağışı zeminde tutmazken, ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Karayolları ekipleri, buzlanma riskine karşı yol güzergahları üzerinde tuzlama çalışması yaptı.
HABER-KAMERA Zübeyde ÖZMENBOLU,
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Hafif Kar Yağışı Ulaşımı Etkilemedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?