Bolu Dağı'nda Hafif Kar Yağışı Ulaşımı Etkilemedi - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Hafif Kar Yağışı Ulaşımı Etkilemedi

Bolu Dağı\'nda Hafif Kar Yağışı Ulaşımı Etkilemedi

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı aralıklarla devam ederken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri yol güvenliği için tuzlama çalışmaları yaptı.

20.02.2025 10:40  Güncelleme: 10:43
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BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı aralıklarla sürerken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde azaldı. Bölgede, hafif kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kar yağışı zeminde tutmazken, ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Karayolları ekipleri, buzlanma riskine karşı yol güzergahları üzerinde tuzlama çalışması yaptı.

HABER-KAMERA Zübeyde ÖZMENBOLU,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda Hafif Kar Yağışı Ulaşımı Etkilemedi - Son Dakika

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