Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor: Görüş mesafesi 30 metre

BOLU - Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Hafif kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı'nda sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye düştü.

Bolu'da gece saatlerinde kar yağışı başladı. Gece saatlerinde Bolu'nun yüksek kesimlerinde ve Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Sis ve hafif kar yağışının etkisini gösterdiği D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede sabah saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.