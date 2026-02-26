Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Etkili Oldu
26.02.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 cm'ye ulaştı, ulaşımda aksama yaşanmadı.

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,DHA)-BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından yeşil alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Karla kaplı Bolu Dağı, dron ile görüntülendi.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı'nda iki gündür kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar yağışının ardından yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı da yeşil alanlarda yaklaşık 10 santime ulaştı. Kar yağışı ile birlikte Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu Bolu Dağı'nda ulaşımda aksama yaşanmadı. Karla kaplı Bolu Dağı, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güncel, Ulaşım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
3 ile kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi 3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları’na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
10:06
Ev sahipleri dikkat Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 11:00:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.