Bolu Dağı'nda Kar Yağışının Ardından Muhteşem Manzara - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Kar Yağışının Ardından Muhteşem Manzara

Bolu Dağı\'nda Kar Yağışının Ardından Muhteşem Manzara

Kar yağışının ardından Bolu Dağı'nda oluşan beyaz örtü, Bakacak, Karanlıkdere, Seymeneler ve Bıçkıyanı mevkilerini kapladı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği bölgede, sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı. Güneşin de ortaya çıktığı bölgede, kar manzarası dronla görüntülendi.

22.03.2024 12:51  Güncelleme: 12:53
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Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde güzel manzara oluştu.

Bölgede gece başlayan kar yağışının ardından Bakacak, Karanlıkdere, Seymeneler ve Bıçkıyanı mevkileri karla kaplandı.

Kar yağışının aralıklarla hafif şekilde devam ettiği bölgede, sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

Güneşin de ortaya çıktığı bölgede kar manzarası dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda Kar Yağışının Ardından Muhteşem Manzara - Son Dakika

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