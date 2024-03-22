Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde güzel manzara oluştu.
Bölgede gece başlayan kar yağışının ardından Bakacak, Karanlıkdere, Seymeneler ve Bıçkıyanı mevkileri karla kaplandı.
Kar yağışının aralıklarla hafif şekilde devam ettiği bölgede, sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı.
Güneşin de ortaya çıktığı bölgede kar manzarası dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Kar Yağışının Ardından Muhteşem Manzara - Son Dakika
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 250 çiftçiye yüzde 50 hibeyle nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, üretimin önemine vurgu yaparak çiftçilere bereketli bir sezon diledi.
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan olayda, Uğur İşler adlı adamın karısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İşler'in cenazesi otopsi sonrası yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bölgesel Amatör ligi 5'inci grupta lider olan Muğlaspor, 24 Mart Pazar günü oynanacak olan Muğlaspor Yatağanspor maçı öncesi taraftarları maça davet etti. Muğlaspor tarafından yapılan açıklamada, iç saha maçında yaşanan aksaklıkların giderilmesi adına açık tribünün iki kapısının da açık olacağı belirtildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Midyat Belediyesi tarafından Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin, özel eğitim okullarından öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Midyat Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman Seda Kaya, down sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak ve down sendromlu bireylere karşı olumlu tutum ve davranışları teşvik etmek amacıyla 21 Mart'ın Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ilan edildiğini belirtti. Programda down sendromlu bireylere yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.
MÜSİAD Diyarbakır Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla 1700 aileye market alışveriş çeki dağıttı. Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, yardımlaşma geleneğini sürdürdüklerini belirterek, ihtiyaç sahibi ailelere market alışveriş kartı takdim ettiklerini açıkladı.
Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evin tavanına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, aralarında 'akrep' diye adlandırılan makineli tabancanın da bulunduğu birçok silah ortaya çıktı. Olayla ilgili 10 şüpheli yakalandı ve bazıları serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.
Elazığspor'un tecrübeli stoperi Metin Peker, PFDK tarafından sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle aldığı iki maç men cezasına tepki göstererek, rapora eklenen söylemlerle ceza aldığını belirtti. Peker, hakkını helal etmediğini ifade etti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Havza Alt Komisyonu Toplantısı, Havza Belediye Bakanı Sebahattin Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. Özdemir, toplantıda ilçe trafiğinin rahatlatılması için yapılan çalışmalardan bahsederek, mekanik otoparkın hizmete girmesi ve yeni bir otopark alanının hızla devam ettiğini belirtti. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, bir üst komisyona sevk edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle aya erişeceğini söyledi. Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bir etkinlikte bir araya geldi ve Türk gençlerinin savunma sanayisi ve havacılıkta başarılarını gösterdiğini belirtti. Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesine vurgu yaparak, Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle Türkiye'nin haberleşme uydularını üretebilen 10 ülkeden biri olacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdiğini ve gençlerin ülkeyi daha ileri seviyelere taşıyacağını söyledi.
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