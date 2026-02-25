Bolu Dağı\'nda Sis ve Sağanak, D-100 Ulaşımını Etkiledi

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oldu.

Kara yolunun Karanlıkdere, Bakacak ve Taşaltı mevkilerinde sis ve sağanak, görüş mesafesini düşürdü.

Güzergahtan geçen sürücüler, dikkatli ilerledi.

Öte yandan kara yolunun bazı bölümlerinde karla karışık yağmur görüldü.

Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.