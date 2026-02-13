Bolu Dağı'nda Tanker Yangını

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kara yolunu Ankara istikameti Bakacak mevkisinde Musab Ç. idaresindeki BPT 824 yabancı plakalı boş tanker, motor bölümünden yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında tanker hasar gördü.
Bölgede ulaşım bir süre aksadı.
