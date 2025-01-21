Bolu'daki Otel Yangınında Psikososyal Destek

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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangının ardından sürecin, psikososyal destek ekipleriyle yakından takip edildiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangına ilişkin şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz"