(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangının ardından sürecin, psikososyal destek ekipleriyle yakından takip edildiğini bildirdi.
"Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz"
Son Dakika › Güncel › Bolu'daki Otel Yangınında Psikososyal Destek - Son Dakika
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