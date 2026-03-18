Bolu'daki Restoran Kurşunlandı
Bolu'daki Restoran Kurşunlandı

Bolu'daki Restoran Kurşunlandı
18.03.2026 13:41
Ramazan ayında kapalı bir restorana açılan ateş güvenlik kamerasına yansıdı, inceleme başlatıldı.

BOLU'da ramazan ayı nedeniyle kapalı olan alkollü restoranın kurşunlandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı üzerinde bulunan içkili restoranda meydana geldi. Restoranın önüne gelen kişi, ramazan ayı nedeniyle kapalı olan restorana tabanca ile arka arkaya ateş etti, iş yerinin camları kırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, restoranın kurşunlandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Olay yerine geldiği motosikletini uzak bir noktaya bırakan şüphelinin, yürüyerek geldiği restoranın önünden içeriye tabanca ile arka arkaya ateş edip, koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'daki Restoran Kurşunlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bolu'daki Restoran Kurşunlandı - Son Dakika
Advertisement
