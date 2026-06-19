Bolu'daki Su Zehirlenmesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Bolu'daki Su Zehirlenmesi Davası Devam Ediyor

19.06.2026 13:54
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Bolu'nun Yuva köyünde içme suyundan zehirlenme olayıyla ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Bolu'nun Yuva köyünde 2022 yılında 1 kişinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 147 kişinin etkilendiği içme suyundan kaynaklı zehirlenmelere ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, olayda yaşamını yitiren Eyüp Ertem ve sanıkların avukatları ile tutuksuz sanıklardan dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ve köy muhtarı M.E. katıldı.

Sanık ve müşteki avukatları, olayın ardından düzenlenen bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu savunarak, yeni rapor hazırlanmasını talep etti. Bazı sanık avukatları da dosyanın Adli Tıp Kurumu Üst Kuruluna gönderilmesini istedi.

Sanık ve müşteki avukatlarının taleplerini reddeden mahkeme heyeti, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından 39 müştekinin avukatlığını üstlenen Tunahan Sarıalan, dava sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Sarıalan, soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunun yetersiz olduğu kanaatinde olduklarını, olayla ilgili kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin de kabul edilmediğini ve mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderildiğini söyleyerek, eksik hükümle ve eksik incelemeyle bu dosyanın karara bağlanmasının mümkün olmadığını savundu.

Müşteki Nursel Gülen de 4 yıl önce içtikleri su nedeniyle 2 oğlunun böbreklerinin zarar gördüğünü söyleyerek, yargılama sürecinin uzamasını eleştirdi.

Olay

Temmuz 2022'de Yuva köyünde içme suyundan kaynaklanan kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurmuş, olayda Eyüp Ertem yaşamını yitirmiş, 147 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden "Hemolitik Üremik Sendrom" tanısı konulmuştu.

Ertem'in ise şebeke suyunda tespit edilen "koli basili" bakterisinden kaynaklanan enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Bolu Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan 14 sayfalık iddianamede, tutuksuz sanıklar İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A, dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ve köy muhtarı M.E. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşireler B.K. ve F.İ. hakkında ise "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan birer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zehirlenme, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'daki Su Zehirlenmesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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