Bolu Gerede Cankurtaran\'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Bolu Gerede Cankurtaran'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gerede geçişindeki Cankurtaran mevkisinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı; otobüste bulunan 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Otoyolu'nun Gerede geçişinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 YC 600 plakalı yolcu otobüsü ile C.G. idaresindeki 33 APZ 072 plakalı tır, otoyolun Cankurtaran mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüsteki yolculardan R.Ü. ve N.S. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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