Bolu Göynük'te beton pompası devrildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı
Bolu'nun Göynük ilçesinde beton pompası devrildi, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen beton pompasında bulunan 2 kişi yaralandı.
Bilecik-Ankara kara yolunda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton pompası, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tepebaşı köyü mevkisinde devrildi.
Devrilen beton pompası nedeniyle yol ulaşıma kapandı, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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