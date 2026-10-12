Bolu Göynük\'te ticari araçla çarpışan traktör devrildi, 2 kişi yaralandı

Bolu Göynük'te ticari araçla çarpışan traktör devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Göynük ilçesinde Göynük-Nallıhan kara yolunda traktör ile ticari aracın çarpışması sonucu traktördeki 2 kişi yaralandı. Devrilen traktördeki yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde traktör ile ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Göynük- Nallıhan kara yolunda seyreden İ.A. idaresindeki traktör ile M.K. yönetimindeki ticari araç, Dedeler köyü mevkinde çarpıştı.
Kazada devrilen traktörün sürücüsü ile yanındaki N.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA
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