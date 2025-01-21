Bolu Kartalkaya'da Otel Yangını: İtfaiye Ekipleri Çalışmalara Devam Ediyor

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(BOLU) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleriyle müdahale ettiklerini, halen çalışmaların içerde devam ettiğini belirterek, "Görevli arkadaşlar henüz bütün katlara giremedi. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu gece saat 03.30'da Kartalkaya'da çıkan otel yangınına itfaiye ekiplerimiz ile birlikte intikal ettik. Tüm ekiplerimiz cansiperane bir şekilde birçok vatandaşımızı yangından çıkarttı ve halen daha içeride çalışmalar devam ediyor. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. İçeride şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Görevli arkadaşlar henüz bütün katlara giremedi. Allah yardımcımız olsun."