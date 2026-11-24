Bolu Mengen'de tırla otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Mengen'de Hastane Kavşağı mevkisindeki trafik ışıklarında tır ile otomobil çarpıştı ve kazada 1 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı otomobil sürücüsü, Mengen Mustafa Körpeoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki tır ile N.A. yönetimindeki 14 LA 116 plakalı otomobil, Hastane Kavşağı mevkisindeki trafik ışıklarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü N.A, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Mengen Mustafa Körpeoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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