Bolu Mitinginde Siyasi Mesajlar

(BOLU) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'nin Bolu'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı açıklamada, "Kaybettiği zaman sandığı kaçıran, sandığı ortadan kaldıran, bükemeyeceği bileği cezaevine koyarak ondan kurtulmaya çalışan anlayışı kınıyoruz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Bolulular, yakın illerden gelen vatandaşlarımız kendi olanaklarıyla burada. Tüm halkımız dimdik ayak. Saraydakiler buraya dikkat etsinler ve bu siyasi operasyondan vazgeçsinler." dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 95'incisi Bolu'da yapıldı. Miting'de ANKA Haber Ajansına açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir şöyle konuştu:

"Bolu başkanına sahip çıkıyor. Bolu kendi iradesine sahip çıkıyor. Bolu oylarına sahip çıkıyor. Tanju Özcan'a oy vermiş ya da vermemiş ne olursa olsun Bolulular, Bu haksızlığı, bu adaletsizliği ve bu darbeci zihniyeti kabul etmiyorlar, etmeyecekler. Tanju Özcan'a uyduruk bahanelerle, suç denmeyecek isnatlarla, delilsiz, saçma sapan gerekçelerle parmaklıklar arkasına konulmasını asla kabul etmiyoruz. Bugün hava kaç derece olursa olsun, soğuk olabilir; ama yüreğimiz sımsıcak. Boluluların yüreği sıcak ve burada herkes hem Tanju Özcan'a hem de iradelerine sahip çıkıyor. Türkiye demokrasisine sahip çıkıyorlar. Sandığa sahip çıkıyorlar."

Kaybettiği zaman sandığı kaçıran, sandığı ortadan kaldıran, bükemeyeceği bileği cezaevine koyarak ondan kurtulmaya çalışan anlayışı kınıyoruz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Bolulular, yakın illerden gelen vatandaşlarımız kendi olanaklarıyla burada. Tüm halkımız dimdik ayak. Saraydakiler buraya dikkat etsinler ve bu siyasi operasyondan vazgeçsinler. Türkiye bunu hak etmiyor. Bolu hak etmiyor."