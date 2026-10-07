Bolu Yeniçağa\'da hafızlık sınavını geçen öğrenciler başarı belgelerini aldı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafızlık sınavında başarı gösteren öğrenciler belgelerini aldı.

İlçedeki Ekrem Doğanay İlim ve Kur'an'a Hizmet Vakfı Başkanı Ahmet Öztürk ve Kur'an kurslarında görev yapan hocalar, Yeniçağa Müftüsü Yusuf İncegeliş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından, hafızlık sınavında başarılı olan öğrencilere İncegeliş tarafından başarı belgeleri verildi.

Yeniçağa'da su depolarında bakım çalışması yapıldı

Yeniçağa'nın su ihtiyacını karşılayan su depolarında bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Yeniçağa Belediyesi ekiplerince, ilçenin üst kademelerinde bulunan su depolarında gerçekleştirilen sıva, boya ve temizlik çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla depoların mevcut hizmet kalitesinin korunması ve daha bakımlı şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.

Mehmet Çelik İlk ve Ortaokulunda Okul Aile Birliği toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Şube Müdürü olan ve Mehmet Çelik İlk ve Ortaokulunda müdürlük görevini üstlenen İlknur Pınarcı başkanlığında Okul Aile Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Velilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, okul bünyesinde yürütülecek akademik ve sosyal çalışmalar değerlendirildi.

Pınarcı, okul-aile işbirliğini güçlendirerek öğrencilere nitelikli eğitim ortamı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.