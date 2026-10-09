Bolu Yumrukaya\'da çıkan yangında ev, ahır, odunluk ve traktör kullanılamaz hale geldi

BOLU'nun Yumrukaya köyünde çıkan yangında ev, ahır, samanlık, odunluk ve traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Yumrukaya köyünde meydana geldi. Erdinç Durmaz'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek odunluk, samanlık ve ahıra, ardından bitişikte bulunan traktöre sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, ev, ahır, samanlık ve traktörde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.