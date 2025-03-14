Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
A.T, (26) idaresindeki kamyonet, eski adliye binası önünde D.C.A'nın kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücü D.C.A. ile motosikletteki İ.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bolvadin'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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