Bolvadin'de Ölü Hayvanlar Ortaya Çıktı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, açık arazide ve çöplük çevresinde ölü küçük ve büyükbaş hayvanlar ile at ve köpekler görüntülendi.

Bolvadin ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki yol üzerinde bulunan açık alanda küçük ve büyükbaş hayvanlar ile at ve köpek ölüleri görüntülendi. Bölge sakinleri, özellikle sıcak havanın etkisiyle yayılan ağır kokunun çevrede yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, hayvanların kaldırılıp, alanın temizlenmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Haber- Kamera: İlyas Kaan TAYTAK/BOLVADİN (Afyonkarahisar),