Bornova Belediye Başkanı Eşki, Naldöken Sakinleriyle Buluştu

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahalle ziyaretleri kapsamında Naldöken sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Naldöken Taziye Evi Kültür ve Dayanışma Derneği'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Eşki, Naldöken'in sorunlarına çözüm bulma konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahalle ziyaretleri kapsamında Naldöken sakinleriyle bir araya geldi. Naldöken Taziye Evi Kültür ve Dayanışma Derneği'nde gerçekleşen toplantıya, Dernek Başkanı Yusuf Aktaş ve Mahalle Muhtarı Cemil Buz da katılırken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Eşki: "Hizmet almakta geri kalmış bölgelere öncelik veriyoruz"

Toplantıda vatandaşların taleplerini yanıtlayan Başkan Eşki, ilçede yürütülen asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini, Kızılay Mahallesi'ndeki çalışmaların ardından Naldöken'e geçileceğini belirtti. Eşki, "Yıllardır hizmet almakta geri kalmış bölgelere öncelik veriyoruz. Naldöken de bu bölgelerden biri ve içiniz rahat olsun, tüm sorunlarınızı çözeceğiz" dedi.

Başkan Eşki'den doğalgaz talebine destek

Doğalgaz konusunda gelen soruları yanıtlayan Başkan Eşki, doğalgazın belediyenin yetki alanında olmadığını, ancak Naldöken halkının haklı talebinde yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Eşki, "Bornova'nın pek çok yerinde olduğu gibi burada da doğalgaz taleplerinizi ilgili kurumlara iletmeye devam edeceğiz" diyerek destek mesajı verdi.

Muhtar ve Dernek Başkanı memnuniyeti dile getirdi

Mahalle Muhtarı Cemil Buz, Başkan Eşki'nin mahalleye verdiği önemden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Naldöken'in ihtiyaçlarının farkında olan bir yönetimle çalışmaktan mutluyuz. Başkanımızın sorunlarımızla ilgilendiğini bilmek bizleri umutlandırıyor" dedi. Dernek Başkanı Yusuf Aktaş ise, dernek olarak Başkan Eşki'ye mahalle halkının sesi olma konusunda destek vermeye devam edeceklerini belirtti.