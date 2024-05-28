Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler'i Ziyaret Etti

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Eşki, uyum içinde çalışacaklarını belirtti.

28.05.2024 13:58
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler'i ziyaret etti. Aynı zamanda Çiçekli Mahallesi Muhtarı olan Zeki Güler'e yeni görevinde başarılar dileyen Eşki "Daha güçlü Bornova yolunda uyum içinde çalışacağız" dedi.

Rutin mahalle ziyaretlerini Çiçekli ile sürdüren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Muhtarlar Derneği'nin yeni Başkanı Zeki Güler'i de ziyaret etti. Ziyarette Bornova Muhtarlar Derneği'nin bir önceki başkanı ve bu dönem Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Recep Çakmakçı ve dernek yönetim kurulu üyesi olan muhtarlar da hazır bulundu.

"Sorumluluğunuz büyük"

Muhtarlıkların bürokraside vatandaşa en yakın yapılar olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bu anlamda sorumluluğunuzun büyük, işinizin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu yüzden göreve talip olduğumuzdan bugüne hep yanınızda olduk. Mahalle ziyaretlerimizle sorunları birlikte tespit ettik, taleplerinizi aldık ve gerekli çalışmaları yapmaya başladık. Bu her zaman böyle olacak. Güçlü Bornova hedefimizde sizlerle daha güçlüyüz. Faaliyetlerinizi daha sağlıklı bir şekilde yürütmeniz için gerekli desteği vereceğiz. Derneğimizle uyum içinde Bornovamızı ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

"Enerjiniz hiç eksik olmasın"

Başkan Ömer Eşki, Meclis Üyesi Recep Çakmakçı ve muhtar arkadaşlarına ziyaretlerini nedeniyle teşekkür eden Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler, "Başkanımız Ömer Eşki söz verdiği gibi Bornovalıların ve bizlerin her zaman yanında. Göreve geldiğinde bugüne sabahın ilk saatlerinden itibaren mahalle mahalle, sokak sokak geziyor.  Onun bize de yansıyan enerjisi hiç eksik olmasın" dedi.

Başkan Ömer Eşki, ziyaretin ardından mahallede incelemelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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