Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Koşukavak Mahallesi'ni ziyaret etti

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, saha ziyaretleri kapsamında meclis üyeleri ve belediye bürokratlarıyla Koşukavak Mahallesi'ni ziyaret etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, göreve başladığı günden bu yana sabah ziyaretleri düzenleyerek sorunları yerinde tespit ediyor ve hızla çözüme kavuşturuyor. Fiziki eksiklikleri ve yatırım taleplerini yerinde inceleyen Eşki, sabah erken saatlerde işe giden ya da işyerini açan Bornovalılara sürpriz ziyaretler yapıyor.

Başkan Eşki, ziyaretleri kapsamında Koşukavak Mahallesi'ni meclis üyeleri ve belediye bürokratlarıyla ziyaret etti. Bornovalıların mutluluğu ve konforu için çalıştıklarını ifade eden Başkan Eşki, "Muhtarımız Senem Üzer ile birlikte temizlik ve diğer şikayetleri yerinde inceledik. Rutubeti önleyen kilit parke taşlarını kaldırarak asfalt serimi planlıyoruz ve en kısa sürede uygulayacağız" dedi.