Bornova Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine Destek Toplantısı Düzenledi

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerini bir araya getirerek spora yönelik destekleri ve projeleri değerlendirdi.

Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen toplantıya Bornova Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Yılmaz ve Birlik Yönetimi'nin yanı sıra spor kulüplerinin başkanları ve temsilcileri katıldı. Toplantıda, amatör kulüplere yapılacak nakdi yardımlar, altyapı çalışmaları ve sahaların yenilenmesi gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Kulüp temsilcileri, taleplerini ileterek Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Amatör spor Bornova'nın ruhudur"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, amatör spor kulüplerinin kentin spor kültüründe önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Amatör spor kulüpleri sadece sporun gelişimine değil, gençlerimizin geleceğine de katkı sağlıyor. Bornova olarak sporun her alanında güçlü olmak istiyoruz. Tasarruf tedbirlerine rağmen kulüplerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Sahalarımızı iyileştirmek, gençlerimize daha iyi imkanlar sunmak için çalışıyoruz. Bu işbirliği ruhuyla Bornova'yı sporda daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu.