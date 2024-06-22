Bornova Belediyesi Çevre Bilinci Eğitimleriyle Gençleri Eğitiyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Çevre Bilinci Eğitimleriyle Gençleri Eğitiyor

Bornova Belediyesi Çevre Bilinci Eğitimleriyle Gençleri Eğitiyor

Bornova Belediyesi, çevreyi koruma bilincini oluşturmak için verdiği eğitimlerle gençleri bilinçlendiriyor. İklim değişikliği ve atık yönetimi konularında eğitim alan öğrenciler, köy okullarında da bu bilinci yaygınlaştırıyor.

22.06.2024 10:32  Güncelleme: 10:33
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin çevreyi koruma bilincini oluşturmak için verdiği eğitimler çarpan etkisiyle katlanarak büyüyor. Bornova Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün "İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Eğitimi" verdiği üniversite ve lise öğrencileri, öğrendiklerini köy okullarındaki çocuklara anlatıyor. Çevre bilinci, Bornova'nın her köşesine yayılıyor.

Bornova Belediyesi, bir yandan çevrenin korunması ve iklim değişikliğine uyum konusunda bilinçlendirme eğitimleri düzenliyor. Işıkkent'teki Atık Getirme Merkezi'nde anaokulundan üniversiteye kadar her yaşa uygun eğitim içerikleriyle çevre bilinci eğitimleri veren İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü, bu çalışmaların etkisini çarpan etkisiyle daha da büyüten bir projeye imza attı.

Üniversite ve liselerden köy okullarına

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerine ve Bornova'daki bazı özel okullardaki öğrencilere "İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Eğitimi" veren Bornova Belediyesi, okul yönetimlerine iç mekan atık toplama kutuları, pil toplama kutuları ve eğitim materyalleri de dağıttı. Proje kapsamında eğitim alan öğrenciler, seçilen köy okullarına giderek aynı farkındalık eğitimini bu kez de bu okullarda eğitim gören çocuklara verdi. Öğrenciler kendilerine teslim edilen ekipmanları da köy okullarına ulaştırdı.

Eşki: "Eğitim neferi oldular"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitimlerin sıklığının ve kapsamının artarak devam edeceğini, eğitim alan Bornovalı öğrencilerin de bu sayede çevrelerini daha çok aydınlatacaklarını söyleyerek, "Belediyemizden eğitim alan öğrenciler, edindikleri bilgileri okullarındaki, sokaklarındaki arkadaşları ve aileleri ile de paylaşarak birer eğitim neferi gibi çalışıyor. Her öğrencimiz, kendisi de bir eğitimciye dönüşerek başka bir noktada bu farkındalığı yaygınlaştırmaya çalışıyor. İklim değişikliği ve çevre noktasında herkesin üzerine düşen görevler bulunuyor" dedi.

Kapsamlı eğitim

Eğitimlerde atık yönetim stratejilerinden, dünyadaki su kaynakları ve kıtlığının etkilerine, karbon ayak izi ve doğaya salınan sera gazlarına kadar pek çok konuda bilgilendirme yapılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Çevre Bilinci Eğitimleriyle Gençleri Eğitiyor - Son Dakika

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