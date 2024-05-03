Bornova Belediyesi Dünya Dans Günü'nü Kutladı

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(İZMİR) Dünya Dans Günü'nde, Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 280 dansçı Büyükpark'ta sahne aldı. Başkan Eşki, "Sanatı ve sanatçıyı destekleyerek, bu güzelliklerin yaşam sevincinin artmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Her yıl bütün dünyada renkli etkinliklerle kutlanan Dünya Dans Günü'nde, Bornova Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte 280 dansçı Büyükpark'ta sahneye çıktı. Birbirinden renkli koreografilerin sunulduğu etkinlikte, 10 ayrı dans grubu Bornovalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinliği, eşi Beste Eşki ve kızı Asya Tuna ile birlikte izleyen Başkan Eşki, horon oynayarak dansçılara eşlik etti.

Gösterileri büyük bir mutluluk ve gururla izlediğini ifade eden Başkan Eşki, "İçinde yaşadığımız bu dünyada birçok kötülük, çirkinlik var. Fakat dünyayı güzelleştiren estetik ve sanat da var. Dans da bunların en önemlilerinden bir tanesi. Bornova Belediyesi olarak kurslarımızla, etkinliklerimizle bu güzelliğin çoğalmasına katkıda bulunuyoruz. Dansçılarımız, sanatçılarımız tüm olumsuzluklara rağmen bize yaşam sevinci veriyorlar. Biz de sanatı ve sanatçıyı destekleyerek, bu güzelliklerin yaşam sevincinin artmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.