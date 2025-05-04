Bornova Belediyesi, Ekolojik Kent Projesi ile Çocuklara Doğa Bilincini Aşılıyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, Ekolojik Kent Projesi ile Çocuklara Doğa Bilincini Aşılıyor

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Bornova Belediyesi, Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Çimentaş İlkokulu öğrencilerine yerel tohumların önemini anlatarak çilek fidesi dikme deneyimi yaşattı.

04.05.2025 10:53  Güncelleme: 13:03
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'nde Çimentaş İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Etkinlikte, öğrencilerle birlikte çilek fidesi dikme etkinliği düzenlendi.

Bornova Belediyesi, geleceğin doğa dostu bireylerini yetiştirmek amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi, bu kez Çimentaş İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 50 kişilik bir grubu ağırladı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte çocuklara yerel tohumların önemi anlatıldı ve doğayla bağ kurmaları teşvik edildi. Program kapsamında minik öğrenciler, yerel tohumlardan elde edilen çilek fidelerini toprakla buluşturdu.

"Geleceğe umut ekiyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikle ilgili olarak; "Doğayla uyumlu bir kent yaratma hedefimizde en büyük güvencemiz çocuklarımız. Yerel tohumların korunması kadar bu bilincin gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Bugün burada çocuklarımızın toprakla kurduğu ilişki, sadece bir fidan dikmek değil, geleceğe umut ekmektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi, Ekolojik Kent Projesi ile Çocuklara Doğa Bilincini Aşılıyor - Son Dakika

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