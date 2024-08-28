Bornova Belediyesi Engelli ve Hasta Vatandaşlara Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Engelli ve Hasta Vatandaşlara Destek Sağlıyor

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Bornova Belediyesi, engelli ve yatağa bağımlı hastaları olan ailelere hasta bezi, hasta yatağı ve tekerlekli sandalye gibi yardımlar sağlayarak yaşamlarını kolaylaştırıyor. Yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapabilirler.

28.08.2024 10:51  Güncelleme: 11:34
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, engelli vatandaşlar ve yatağa bağımlı hastaları olan ailelere önemli bir destek sağlıyor. Hasta bezi, hasta yatağı ve manuel ile akülü tekerlekli sandalye yardımlarıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak hedefleniyor.

Yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yaparak gerekli evrakları sunuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı sosyologlar, başvuruların ardından vatandaşların ekonomik durumlarını ve ihtiyaçlarını titizlikle inceliyor. Yapılan hane tespit çalışmaları sonucunda, gerçekten ihtiyacı olduğu belirlenen vatandaşlara yardımlar teslim ediliyor.

Vatandaşlardan teşekkür mesajları

Yardım alan vatandaşlar ve aileleri, Bornova Belediyesi'nin destekleri sayesinde yaşam kalitelerinin arttığını belirterek, duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Sağlanan bu yardımların hayatlarını ne kadar kolaylaştırdığını ifade eden vatandaşlar, Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Eşki'ye teşekkür etti.

Başkan Ömer Eşki: "Engelleri birlikte aşacağız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını ve bu desteklerin artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Eşki, "Engelli vatandaşlarımızın ve yatağa bağımlı hastalarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara daha rahat bir hayat sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bornova Belediyesi olarak, engelleri birlikte aşacak ve herkes için daha yaşanabilir bir kent yaratacağız. Bu destekler, yalnızca bir başlangıç; daha birçok projeyle vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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