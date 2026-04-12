Bornova'da Yaratıcı Drama ile Hayata Yeniden Katılım

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin Sağlıklı Yaş Alma Programı kapsamında düzenlenen yaratıcı drama ve çeşitli etkinlikler, ileri yaştaki bireylerin sosyal bağlarını güçlendirirken zihinsel ve fiziksel olarak aktif bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor.

Bornova Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sağlıklı Yaş Alma Eğitim Programları, ileri yaş grubundaki vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Program kapsamında eğitmen Fatih Ay tarafından yürütülen Yaratıcı Drama Eğitimi, katılımcıların hem kendilerini ifade etmelerine hem de sosyal bağlarını güçlendirmelerine olanak tanıyor.

Her hafta Cuma günü 15.00–16.30 saatleri arasında Bornova Büyük Park içindeki Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitimler, yoğun ilgi görüyor. Eğlenceli ve öğretici içerikleriyle dikkati çeken çalışmalar, katılımcılara keyifli anlar yaşatırken aynı zamanda zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlıyor.

Hayal gücü, iletişim ve dayanışma bir arada

Yaratıcı drama etkinlikleri sayesinde katılımcılar, hayal güçlerini geliştiriyor, iletişim becerilerini güçlendiriyor ve grup içinde dayanışma duygusunu pekiştiriyor. Program, yaş almış bireylerin yalnızca zaman geçirmesini değil, aynı zamanda üretken ve aktif bir yaşam sürmesini desteklemeyi hedefliyor.

Dört gün boyunca zengin etkinlik programı

Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde haftanın dört günü düzenlenen etkinlikler, katılımcılara geniş bir yelpazede faaliyet imkanı sunuyor. Programda; Koro çalışmaları, ritim atölyeleri, el sanatları etkinlikleri, fiziksel egzersiz programları, oyun atölyeleri, drama dersleri ve satranç etkinlikleri yer alıyor. Alanında uzman ekipler eşliğinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, katılımcıların hem fiziksel hem de ruhsal iyilik hallerini desteklemeyi amaçlıyor.

Sağlıklı yaş almak bir yaşam biçimi

Bornova Belediyesi, toplumun her kesimine yönelik sosyal ve kültürel projeleriyle dikkat çekerken, bu programla örnek bir yerel yönetim anlayışı sergiliyor. Sağlıklı yaş almanın yalnızca hastalıklardan uzak olmak değil; fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan iyi olma halini sürdürmek olduğu vurgulanıyor.

Merkez, bu anlayış doğrultusunda vatandaşlara aktif, üretken ve sosyal bir yaşamın kapılarını aralıyor.