Bornova Belediye Başkanı ve 3 Kişi Gözaltına Alındı, CHP'li Vekillerden Tepki

Bornova Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'bankamatik personel' soruşturmasında, aralarında Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de bulunduğu 4 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler, emniyetteki işlemlerin ardından saat 19.40 itibariyle adliyeye getirildi.

Eşki'nin adliyeye getirilmesinin ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekekleştirdi. Tanal, gözaltının bir şahsın SGK üzerinden belediyeye girişi yapıldığı ve işe gelmeden maaş aldığı iddiasına dayandığını belirterek, AKP'li belediyelerdeki bankamatik personelin araştırılmasını talep etti. Ayrıca, bu operasyonun CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemek için yapıldığını iddia etti.

Akdoğan ise, Ömer Başkan'ın doğruları söylediğini ve ifadesini verdiğini, herhangi bir olumsuz muamele olmadığını ifade etti. Ayrıca, Meslek Fabrikası'na sahip çıkacaklarını ve türkülerini İzmir Adliyesi'ne göndereceklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.