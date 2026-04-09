Bornova Belediye Başkanı ve 3 Kişi Gözaltına Alındı, CHP'li Vekillerden Tepki - Son Dakika
Bornova Belediye Başkanı ve 3 Kişi Gözaltına Alındı, CHP'li Vekillerden Tepki

09.04.2026 21:19
Bornova Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'bankamatik personel' soruşturmasında, Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri SGK üzerinden maaş alırken işe gelmediği iddiasıyla sorguya çekildi. CHP'nin bu operasyonu iktidar yürüyüşünü engelleme çabası olarak değerlendirmesi dikkat çekti.

Bornova Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'bankamatik personel' soruşturmasında, aralarında Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de bulunduğu 4 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler, emniyetteki işlemlerin ardından saat 19.40 itibariyle adliyeye getirildi.

Eşki'nin adliyeye getirilmesinin ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekekleştirdi. Tanal, gözaltının bir şahsın SGK üzerinden belediyeye girişi yapıldığı ve işe gelmeden maaş aldığı iddiasına dayandığını belirterek, AKP'li belediyelerdeki bankamatik personelin araştırılmasını talep etti. Ayrıca, bu operasyonun CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemek için yapıldığını iddia etti.

Akdoğan ise, Ömer Başkan'ın doğruları söylediğini ve ifadesini verdiğini, herhangi bir olumsuz muamele olmadığını ifade etti. Ayrıca, Meslek Fabrikası'na sahip çıkacaklarını ve türkülerini İzmir Adliyesi'ne göndereceklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı ve 3 Kişi Gözaltına Alındı, CHP'li Vekillerden Tepki - Son Dakika

Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı
İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü

21:35
Resmi açıklama geldi İşte Asensio’nun sakatlığı
Resmi açıklama geldi! İşte Asensio'nun sakatlığı
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:52
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı ve 3 Kişi Gözaltına Alındı, CHP'li Vekillerden Tepki - Son Dakika
