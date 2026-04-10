Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova Belediyesi'nde Skandal İfade

10.04.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi'nde A.A.'nın işe gitmediğini ve başkanla bağlantısını itiraf ettiği ifadeler ortaya çıktı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Bornova Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Belediye Başkanı Eşki'nin ifadesinde; A.A.'ya referans olmasına rağmen fiilen işe devam edip etmediği konusunda bilgi sahibi olmadığını söylediği bildirildi. Başkan Eşki'nin ifadesinde; A.A.'ya ödenen 5 aylık maaşın belediye veznesine ödenerek zararın karşılandığını belirttiği kaydedildi. Eşki, "Ben sadece rica üzerine A.A.'nın belediyede işe girişine yardımcı oldum. Onun dışında diğer hiçbir işiyle ilgilenmedim. Uşak Belediye Başkanı ile olan ilişkisini bilmiyordum. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Bu durumları bilerek bunlara göz yummadım, bilseydim başlangıçta kesinlikle müdahale ederdim" dedi.

'BASIN ÜZERİMİZE GELİNCE İŞTEN AYRILDIM'

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.A.'nın ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kız arkadaşı olduğunu söylediği bildirildi. A.A.'nın ifadesinde, "Basın üzerimize gelince işten ayrıldım ve Özkan Yalım, Bornova Belediye Başkanından yardım istedi. Daha sonra belediyeden beni arayıp evraklarımı istediler. 2025 yılı Eylül ayında belgelerimi götürerek işe başladım" diye konuştu.

'HİÇ İŞE GİTMEDİM'

Hiç işe gitmediğini söyleyen A.A., "Özkan Başkan ile bir birlikteliğim vardı. Özkan Başkan beni gittiği yerlere götürdüğü için işe devam etmedim. Özkan Başkan ile yurt dışına gittim ya da bazı programlarına katıldım. Çünkü beni götürüyordu. Yurt dışına da bu dönemde gittiğime dair tespitler doğrudur. Bu dönem yukarıda belirttiğim telefonu kullanıyordum. Belediyeden hiç kimse bana işe gelmemem konusunda herhangi bir söylemde bulunmadı. İşe gelmediğim dönemlerde kontrol amaçlı olarak cep telefonum arandı, mesaj atıldı ancak ben dönüş yapmadım" dedi.

'ÖZKAN'A SÖYLEDİĞİMDE, 'BOŞVER BİR ŞEY OLMAZ' DİYORDU'

Sahte belge düzenlemediğini ve SGK'yı dolandırma kastıyla hareket etmediğini savunan A.A. ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Nasıl olsa beni işten çıkarırlar diye düşünmüştüm yoksa dolandırıcılık gibi bir amacım yoktu. Bu sebeple daha önceki ifadelerimde de belirttiğim gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Gerek belediye gerekse SGK kurumunda ortaya çıkan kurum zararlarını gidermek isterim. Ben bu durumdan rahatsız olmuştum. Özkan Yalım'a söylediğimde 'Boşver bir şey olmaz' diyordu."

A.A. ayrıca Ömer Eşki ile yüz yüze ya da telefonla herhangi bir şekilde görüşüp konuşmadığını, tüm bağlantıyı Özkan Yalım'ın kurduğunu da ifadesinde söyledi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 15:22:17. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.