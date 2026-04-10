Bornova Belediyesi'nde Skandal İfade

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Bornova Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Belediye Başkanı Eşki'nin ifadesinde; A.A.'ya referans olmasına rağmen fiilen işe devam edip etmediği konusunda bilgi sahibi olmadığını söylediği bildirildi. Başkan Eşki'nin ifadesinde; A.A.'ya ödenen 5 aylık maaşın belediye veznesine ödenerek zararın karşılandığını belirttiği kaydedildi. Eşki, "Ben sadece rica üzerine A.A.'nın belediyede işe girişine yardımcı oldum. Onun dışında diğer hiçbir işiyle ilgilenmedim. Uşak Belediye Başkanı ile olan ilişkisini bilmiyordum. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Bu durumları bilerek bunlara göz yummadım, bilseydim başlangıçta kesinlikle müdahale ederdim" dedi.

'BASIN ÜZERİMİZE GELİNCE İŞTEN AYRILDIM'

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.A.'nın ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kız arkadaşı olduğunu söylediği bildirildi. A.A.'nın ifadesinde, "Basın üzerimize gelince işten ayrıldım ve Özkan Yalım, Bornova Belediye Başkanından yardım istedi. Daha sonra belediyeden beni arayıp evraklarımı istediler. 2025 yılı Eylül ayında belgelerimi götürerek işe başladım" diye konuştu.

'HİÇ İŞE GİTMEDİM'

Hiç işe gitmediğini söyleyen A.A., "Özkan Başkan ile bir birlikteliğim vardı. Özkan Başkan beni gittiği yerlere götürdüğü için işe devam etmedim. Özkan Başkan ile yurt dışına gittim ya da bazı programlarına katıldım. Çünkü beni götürüyordu. Yurt dışına da bu dönemde gittiğime dair tespitler doğrudur. Bu dönem yukarıda belirttiğim telefonu kullanıyordum. Belediyeden hiç kimse bana işe gelmemem konusunda herhangi bir söylemde bulunmadı. İşe gelmediğim dönemlerde kontrol amaçlı olarak cep telefonum arandı, mesaj atıldı ancak ben dönüş yapmadım" dedi.

'ÖZKAN'A SÖYLEDİĞİMDE, 'BOŞVER BİR ŞEY OLMAZ' DİYORDU'

Sahte belge düzenlemediğini ve SGK'yı dolandırma kastıyla hareket etmediğini savunan A.A. ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Nasıl olsa beni işten çıkarırlar diye düşünmüştüm yoksa dolandırıcılık gibi bir amacım yoktu. Bu sebeple daha önceki ifadelerimde de belirttiğim gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Gerek belediye gerekse SGK kurumunda ortaya çıkan kurum zararlarını gidermek isterim. Ben bu durumdan rahatsız olmuştum. Özkan Yalım'a söylediğimde 'Boşver bir şey olmaz' diyordu."

A.A. ayrıca Ömer Eşki ile yüz yüze ya da telefonla herhangi bir şekilde görüşüp konuşmadığını, tüm bağlantıyı Özkan Yalım'ın kurduğunu da ifadesinde söyledi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,