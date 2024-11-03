Bornova Belediyesi'nden Kırsal Kalkınmaya Destek: Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi Başlatıldı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Kırsal Kalkınmaya Destek: Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi Başlatıldı

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Bornova Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 'Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi'ni başlattı. Eğitimde yeni arı üreticilerine kovan, ekipman ve kıyafet yardımı yapılırken, eğitim sonunda sertifika verilecek.

03.11.2024 11:31  Güncelleme: 11:39
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla "Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi"ni başlattı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmak için üreticilerin yanında olduklarını vurguladı. Belediye, arıcılığa yeni başlayan üreticilerin eğitimlerinin yanı sıra kovan, arıcılık ekipmanları ve kıyafet desteği sağlıyor.

Bornova Belediyesi, kırsalda kalkınmaya destekleme vizyonu kapsamında "Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi"ni başlattı. Tarımsal Hizmet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, arıcılığa yeni başlayan üreticilere kovan, arıcılık ekipmanları ve kıyafet desteği sağlanıyor. Ayrıca, Homeros Vadisi'nde oluşturulan demo arılık ve bine yakın lavanta fidanı ile üretime teşvik ediliyor. Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde Bornova Tarım İlçe Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen eğitimde, ziraat yüksek mühendisi Üzeyir Karaca konuşmacı olarak katıldı. Genel arıcılığa dair bilgilendirme yapılan eğitimde, ana arının kovandaki önemi vurgulanarak yetiştirme yöntemleri ve larvalar hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

Kovan ve ekipman desteği

Bornova Belediyesi, arıcılığa yeni başlayan üreticilere eğitimlerin yanı sıra kovan, arıcılık ekipmanları ve kıyafet desteği sağlıyor. Ayrıca, arıların daha verimli yetiştirilmesi amacıyla 30 dönümlük bir demo arılık oluşturuldu. Homeros Vadisi'nde yer alan bu alanda arıların sevdiği bitkiler ekilip desteklenerek üretim teşvik ediliyor.

"Kırsal kalkınmayı destekliyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, arıcılık eğitimlerinin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda önem taşıdığını belirtti. Eşki, "Kırsal bölgelerde üretimi artırmayı amaçlayan projelerle üreticilerimize katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bornova Belediyesi olarak sadece arıcılık alanında değil, kırsal bölgelerimizin kalkınması için çeşitli alanlarda üreticilerimizin yanındayız. Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi ve kovan desteğimizle, yerel üretimi teşvik ediyor, kırsal kesimde sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi\'nden Kırsal Kalkınmaya Destek: Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi Başlatıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Kırsal Kalkınmaya Destek: Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova Belediyesi'nden Kırsal Kalkınmaya Destek: Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi Başlatıldı - Son Dakika
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