Bornova Belediyesi'nden Sabahın İlk Saatlerinde Metro Çıkışlarında Çorba İkramı

13.01.2026 09:47  Güncelleme: 10:07
Bornova Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşlara sıcak çorba ve su ikramında bulunuyor. Her gün bin kişiye ulaşan bu sosyal destek uygulaması, Bornova ve Stadyum Metro istasyonlarında yürütülürken, kısa süre içinde Evka-3 Metro İstasyonu'nda da başlayacak.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, soğuk kış günlerinde Bornova ve Stadyum Metro istasyonlarında sıcak çorba ve su ikram ederek vatandaşların içini ısıtıyor. Kent Mutfak'ta hazırlanan çorbaların yakında Evka-3 Metro İstasyonu'nda da dağıtılacağını belirten Başkan Ömer Eşki, dayanışmayı büyüten bu uygulamanın kış boyunca süreceğini vurguladı.

Bornova Belediyesi, soğuk kış günlerinde dayanışmayı büyüten sosyal destek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sabahın erken saatlerinde işe ve okula giden vatandaşların içini ısıtmak amacıyla Bornova ve Stadyum Metro İstasyonları'nda sıcak çorba ve su ikramı başladı.

Her gün bin kişiye sıcak çorba

Bornova Belediyesi tarafından yürütülen uygulama kapsamında her bir metro istasyonunda günde yaklaşık 1000 kişiye sıcak çorba dağıtılıyor. Soğuk kış ayları boyunca devam edecek ikramların, kısa süre içinde Evka-3 Metro İstasyonu çıkışında da başlaması planlanıyor.

Çorbalar Kent Mutfak'ta hazırlanıyor

Vatandaşlara sunulan çorbalar, Bornova Belediyesi'ne bağlı Kent Mutfak'ta usta aşçılar tarafından hijyenik koşullarda hazırlanıyor. Öğrenciler ve çalışanlar tarafından yoğun ilgi gören ikram, sabah saatlerinde metro istasyonlarında sıcak bir mola sunuyor.

Başkan Ömer Eşki de vatandaşlarla bir araya geldi

Haftanın ilk iş gününde gerçekleşen çorba dağıtımına Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katıldı. Vatandaşlara bizzat çorba ikram eden Başkan Eşki, durakta bekleyen yurttaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Başkan Eşki, "Soğuk kış sabahlarında bir kap sıcak çorbanın sadece bedeni değil, insanın içini de ısıttığını biliyoruz. Bornova'da kimsenin kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın günlük yaşamın bir parçası olduğu bir kent anlayışıyla çalışıyoruz. İşe ya da okula giderken vatandaşlarımıza küçük ama samimi bir destek sunmak istedik. Bu hizmetimizi kış boyunca sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

09:48
