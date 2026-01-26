Bornova Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Eğitim Desteği - Son Dakika
Bornova Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Eğitim Desteği

26.01.2026 09:11  Güncelleme: 10:26
Bornova Belediyesi'nin BELGEM projesi, TYT ve LGS hazırlığındaki öğrencilere yönelik deneme sınavları düzenleyerek eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyor. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin ücretsiz eğitim desteği sunduğu BELGEM, ilçedeki tüm öğrencilere açık TYT ve LGS deneme sınavları düzenledi. Dereceye giren öğrencilerin ödüllendirileceği sınavlar yoğun ilgi gördü. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitimde fırsat eşitliğinin öncelikleri olduğunu söyledi.

Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) ve LGS'ye (Liselere Giriş Sınavı) hazırlanan öğrenciler için kapsamlı bir deneme sınavı düzenledi. İlçe genelindeki tüm öğrencilerin katılımına açık yapılacak sınavlar, iki ayrı günde yapıldı ve yoğun ilgi gördü. Deneme sınavlarında dereceye giren ilk üç öğrenci ödüllendirilecek.

6. sınıftan mezun grubuna kadar ücretsiz eğitim desteği

BELGEM; 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun gruplarına yönelik ücretsiz eğitim desteği sunarak Bornova'da fırsat eşitliğine önemli katkı sağlıyor. Akademik destek programlarıyla öğrencilerin sınavlara sistemli ve planlı bir şekilde hazırlanması hedefleniyor.

Dijital takip, aylık denemeler ve rehberlik desteği

BELGEM öğrencileri, BİLSA-OKULSİS Programı aracılığıyla ders programlarını, devamsızlık durumlarını ve sınav sonuçlarını dijital ortamda kolaylıkla takip edebiliyor. Her ay düzenlenen deneme sınavlarıyla öğrencilerin gelişimi ölçülürken, Rehberlik Servisi desteğiyle akademik ve psikolojik süreçler yakından izleniyor.

Başkan Ömer Eşki: "Eğitimde fırsat eşitliği önceliğimiz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM'in yalnızca bir kurs merkezi değil, gençlerin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, yerel yönetim olarak en temel sorumluluklarımızdan biri. BELGEM ile Bornova'daki her öğrencinin nitelikli eğitime erişmesini hedefliyoruz. Deneme sınavlarımızla öğrencilerimizi gerçek sınav ortamına hazırlarken, rehberlik ve dijital takip sistemlerimizle de onları yakından destekliyoruz. Gençlerimizin başarısı, Bornova'nın geleceğidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Eğitim Desteği, Yerel Yönetim, Güncel, LGS, TYT, Son Dakika

11:25
