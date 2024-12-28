Bornova Belediyesi'nden Unutulmaz Yeni Yıl Konseri - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Unutulmaz Yeni Yıl Konseri

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Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, gerçekleştirdikleri Yeni Yıl Konseri ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Başkan Ömer Eşki, sanatın toplumun birleştirici gücü olduğunu vurguladı.

28.12.2024 10:41  Güncelleme: 12:27
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği Yeni Yıl Konseri ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın toplumun birleştirici gücü olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Salonu dolduran Bornovalılar, performanslara eşlik etti.

Şef Sami Büyüköztekir yönetimindeki 70 kişilik koro, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserlerini seslendirerek dinleyicileri mest etti. Yoğun ilgi gören etkinlikte, koro üyeleri solo performanslarıyla da büyük beğeni topladı. "Gönül Penceresi'nden Açılan Bir Gül Gibi", "Canandan Uzak Kaldım" ve "Yalnız Sen" gibi Türk Sanat Müziği'nin 25 seçkin eseri başarıyla icra edildi. Bornovalılar, performanslar boyunca keyifle koroya eşlik etti.

Başkan Eşki: "Sanat, birleştirici gücümüzdür"

Sanatın toplumun birleştirici gücü olduğunu vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Başkan Eşki, "Bornova Belediyesi olarak sanata ve sanatçılara her zaman destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk Sanat Koromuz, gönül telimizi titreten bir performans sergiledi. Bu tür etkinliklerle, kültürümüzü yaşatmaya ve Bornovalı hemşehrilerimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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