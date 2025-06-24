Bornova Belediyesi'nden Yerel Eşitlik Eylem Planı Toplantısı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Yerel Eşitlik Eylem Planı Toplantısı

24.06.2025 10:41
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Bornova Belediyesi, dezavantajlı grupların toplumsal konumunu güçlendirmek için sivil toplum örgütleriyle toplantı düzenledi. Eylem planı ile eşit yaşam hakları ve katılım ön planda tutulacak.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmaları kapsamında İzmir'deki sivil toplum örgütleri, odalar ve derneklerin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda plan çalışmaları değerlendirilerek, yapılabilecek ortak çalışmalar konuşuldu. Belediye Başkanı Ömer Eşki, yönetimde eşitlik ve katılımın ön planda tutulduğunun altını çizdi.

Bornova Belediyesi tarafından Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen toplantıda Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hedefleri ve yürütülecek faaliyetlere ilişkin katılımcılara bilgi verildi. Başta kadınlar olmak üzere dezavantajlı grupların toplumdaki konumunu güçlendirmek ve eşit yaşam hakkı sunmak için izlenmesi gereken yol haritası belirlendi.

Çalışmalar sağlık, eğitim, istihdam, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kentsel hizmetler olmak üzere beş başlıkta yürütüldü.

Etkinliğe katılan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, "Bornova Belediyesi olarak özellikle dezavantajlı gruplardaki vatandaşlarımıza katkı sağlayarak onların yurttaşlık haklarını onlara teslim etmek istiyoruz. Bunun için belediyemizin politikaları çerçevesinde gerekli çalışmaları yaparak herkes için daha adil bir yaşam alanı yaratmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Eşitlik, demokrasi ve adaletin temel şartıdır"

Bornova Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında işlerlik kazanması için çalışma yaptıklarını belirten Başkan Eşki ise Bornova Belediyesi'nin kurum kültüründe eşitlik ve katılımın önemine vurgu yaptı. Eşki, "Eşitliğin, demokrasi ve adaletin temel şartıdır. Biz de hayatın her alanında eşitliği sağlamak için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun için bir eylem planı hazırladık. Yaptığımız çalışmalarla Bornova'da kadınların, çocukların, gençlerin ve tüm bireylerin eşit fırsatlara sahip olduğu bir yaşamı kurmak için kararlıyız. Bu hedefe ilerlerken de toplumun ve demokrasinin dinamiği olan oda, STK ve derneklerin görüşlerine de yer vermek istedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Yerel Eşitlik Eylem Planı Toplantısı - Son Dakika

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