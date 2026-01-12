Bornova Belediye Başkanı Eşki: "Dijitalleşme Bir Tercih Değil, Zorunluluk" - Son Dakika
Bornova Belediye Başkanı Eşki: "Dijitalleşme Bir Tercih Değil, Zorunluluk"

12.01.2026 10:45  Güncelleme: 11:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Afete Karşı Dirençli Kentler Paneli'nde kentsel, yeşil ve dijital dönüşüm konularında yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin kamuya hizmet olduğunu vurguladı ve Bornova'nın dijital ikiz uygulamasını tanıttı.

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Afete Karşı Dirençli Kentler Paneli'nde yaptığı konuşmada Bornova Belediyesi'nin kentsel, yeşil ve dijital dönüşüm vizyonunu anlattı. Dijital ikiz ve akıllı şehir uygulamalarıyla Bornova'nın tüm verilerinin sisteme aktarıldığını belirten Eşki, dijitalleşmenin bir pazarlama aracı değil, kamuya hizmet olduğunu vurguladı. Panel, belediye başkanları, bürokratlar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Sampaş Bilişim ve İletişim Sistemleri tarafından düzenlenen Afete Karşı Dirençli Kentler Panelinde yaptığı konuşmada, Bornova Belediyesi'nin dijitalleşme yolculuğunu ve bu süreci stratejik bir öncelik olarak gördüklerini anlattı.

"Üç temel vizyon belirledik: Kentsel, yeşil ve dijital dönüşüm"

Eşki, Bornova Belediyesi'nin vizyonunu üç temel başlıkta topladıklarını belirterek, "Kendimize üç tane temel alan seçtik: Kentsel dönüşüm, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm. Dijitalleşmenin ne kadar hayati bir konu olduğunun farkındayız" dedi.

Türkiye'nin küresel ölçekte dijital alanda yeterince temsil edilmediğine dikkati çeken Eşki, Barcelona'da düzenlenen Uluslararası Bilişim Fuarı'na atıfta bulunarak, "Türkiye'nin tek bir esamesinin bile olmaması ülkemiz adına çok üzücü" ifadelerini kullandı.

"Bornova'nın dijital ikizi artık hazır"

Dijitalleşmenin Bornova'da yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, kurumsal bir dönüşüm süreci olduğunu vurgulayan Eşki, dijital ikiz uygulamasının bu sürecin en önemli araçlarından biri olduğunu söyledi. 21 aylık belediye başkanlığı süresinin 18 ayının dijitalleşmeye ayrıldığını ifade eden Eşki, Bornova'nın tüm verilerinin 8–9 ay süren yoğun bir çalışmayla sisteme aktarıldığını belirterek, "Bu bir veri madenciliği süreciydi. İleride bütün belediyeler buna mecbur kalacak. Tıpkı bankacılığın defterlerden IBAN sistemine geçmesi gibi…" diye konuştu.

Akıllı Şehirler Merkezi: "Gelip gösterdiğimiz gurur tablosu"

Dijital dönüşümün somut çıktılarından birinin Akıllı Şehirler Merkezi olduğunu dile getiren Eşki, bu merkezi makam odasının hemen yanına kurduklarını anlattı. Eşki, "Normalde makamlarda çay düğmesi olur. Biz ikinci bir düğme koyduk. 'Kime hava atmak istiyorsak' ona basıyoruz. Misafirlerimize 'gelin bakın biz ne yaptık' diyoruz" ifadesini kullandı.

Bu merkez sayesinde hem parti genel merkezinden hem önemli kurumlardan gelen temsilcilere Bornova'nın dijital altyapısını gururla sunduklarını ifade etti.

"Bu bir pazarlama değil, memlekete hizmettir"

Dijitalleşmenin yalnızca ticari ya da siyasi bir vitrin olmadığını vurgulayan Eşki, bu süreci kamu yararı perspektifiyle ele aldıklarını söyleyerek, "Bu yaptığımız iş sadece bir ticaret değil, sadece siyaseten bir pazarlama unsuru da değil. Bu, memlekete yapılan bir hizmettir" dedi.

"Türkiye'de dijitalleşmeyi ilk başlatan belediyelerden biri olmakla övünebiliriz"

Eşki, "SAMPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya 'Türkiye'de ilk bilgisayarı belediyelere ben getirdim' diyebiliyorsa, biz de bu genç yaşta dijitalleşme sürecini Türkiye'de ilk başlatan belediye olduğumuzla övünebiliriz" ifadesini kullandı.

SAMPAŞ Holding tarafından düzenlenen Afete Karşı Dirençli Kentler Paneli, belediye başkanları, üst düzey bürokratlar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Panelde, kentlerin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için dijitalleşmenin rolü ele alındı.

Kaynak: ANKA

Dijital Dönüşüm, Yerel Yönetim, Ömer Eşki, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

