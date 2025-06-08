Bornova Belediyesi Orman Yangınlarına Karşı Yeni Sistem Kurdu

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, yaz aylarında çıkabilecek orman yangınlarına daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için tanker üzerinden yüksek basınçlı su püskürtecek sistemler kurdu. Yeni araçlardan ilki devreye alınırken, kısa sürede sayılarının üçe çıkarılması planlanıyor.

Bornova Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle artan orman yangını riskine karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Belediye, yangınlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla su tankerlerini yüksek basınçlı su püskürten sistemlerle donatarak daha işlevsel hale getiriyor. İlk müdahale aracını deneyen Belediye Başkanı Ömer Eşki, kısa süre içinde bu sayının üçe çıkarılması planladıklarını açıkladı.

Eşki, yangın açısından riskli bir dönemin yaklaştığına dikkati çekerek yapılan hazırlıklara ilişkin, şunları söyledi:

"Yangını beklemeden önlemimizi alıyoruz"

"Bildiğiniz gibi yaz aynı zamanda, maalesef, orman yangını mevsimi demek. Hiçbirimiz böyle bir felaketin yaşanmasını istemeyiz ama önlem almak zorundayız. Yangınlara hızlı müdahale edebilmek için araç envanterimizdeki su tankerlerine yüksek basınçlı su püskürten sistemler kuruyoruz. Emniyet Müdürlüğü'nün kullandığı TOMA'lar üzerindekine benzer bu sistemle araçlarımız oldukça uzak mesafelere güçlü ve tazyikli su püskürtecek, aynı zamanda soğutma işlemlerini de gerçekleştirebilecek. İlk aracımızı bugün devreye aldık, kısa sürede sayısını üçe çıkaracağız. Temel amacımız yangınları büyümeden kontrol altına almak ve itfaiye ekiplerine destek vermek. Ulaştırma Müdürlüğü'müz ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müzün birlikte yürüttüğü bu çalışmayı Bornova halkının hizmetine sunmaktan gurur duyuyorum."

Yerel önlem, büyük etki

Yeni sistemle donatılan araçlar sayesinde, Bornova Belediyesi yangınlara olay yerine çok daha kısa sürede ulaşabilecek. Araçlar, yalnızca orman yangınlarında değil; park, bahçe, boş arazi gibi riskli alanlarda sık sık çıkan çalı yangınlarında da soğutma ve ilk müdahale aracı olarak kullanılabilecek.